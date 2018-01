Vijfentwintig houthakkers komen om bij aanslag van Boko Haram in Nigeria IB

23u55

Bron: Belga 2 REUTERS Boko Haram-militanten (in camouflage) begroeten gevangenen die zijn vrijgelaten in ruil voor de tachtig ontvoerde meisjes die de terreurgroep drie jaar lang gijzelde. (Archieffoto.) Jihadi's van terreurbeweging Boko Haram hebben zaterdag 25 houthakkers om het leven gebracht in het Nigeriaanse Maiwa, een dorp in de noordoostelijke staat Borno. Dat zeggen getuigen vandaag.

In een eerste balans was nog sprake van vier doden. "We hebben 21 nieuwe lichamen ontdekt toen onze reddingsteams de struiken doorzochten op zoek naar de talrijke dorpsbewoners die na de aanslag niet naar huis waren teruggekeerd", zei Bunu Gana, een houthakker die de aanslag overleefde. "We waren met 53 dorpsbewoners uit Bakin Muna die naar de rooiplaats gingen, maar amper 28 zijn veilig en wel teruggekeerd."

De daders zouden met zestien man geweest zijn. Een getuige zegt dat ze op zes motoren reden, per twee of drie. Ze openden het vuur op de houthakkers en staken drie bestelwagens vol hout in brand. De jihadi's menen dat de houthakkers spioneren voor het leger of milities.