Vijfde verdachte opgepakt na bomauto in Noord-Ierland: nieuw veiligheidalarm afgekondigd TVC

21 januari 2019

17u36

Bron: Belga 0 In Londonderry, Noord-Ierland, is opnieuw een veiligheidsalarm afgekondigd nadat maandag meldingen waren binnengekomen van gemaskerde mannen die een onbekend voorwerp in een gekaapt busje gooiden en wegvluchtten. Twee dagen geleden ontplofte in het centrum van Londonderry een autobom. Een vijfde verdachte voor dit incident werd intussen gearresteerd.

Op hun Twitterpagina, meldden de Noord-Ierse politiediensten (PSNI) dat een deel van de circular road area in het centrum van de stad Londonderry afgesloten was na meldingen van vier gemaskerde mannen, waarvan er minstens eentje gewapend was. "De politie is bezig met een tweede veiligheidsalarm. Blijf geduldig wachten terwijl we de veiligheid verzekeren."

Vijfde verdachte

Twee dagen geleden werd Derry nog opgeschrikt door een bomauto buiten een gerechtsgebouw in de stad, zonder slachtoffers. Volgens de politie was de auto toen ook gekaapt. Maandag maakte de politie bekend dat een 50-jarige man, als vijfde verdachte van de aanval, op verdenkingen van terrorisme werd gearresteerd.

Assistent hoofdcommissaris Mark Hamilton uitte zaterdag al zijn bezorgdheid over het incident. Volgens hem zit de dissidente republikeinse groep, die zichzelf de "New IRA" noemt, achter de aanslag. "De aanslag was ongelofelijk roekeloos. Een kleine groep mensen, niet representatief voor alle Noord-Ieren, willen mensen terugtrekken naar tientallen jaren van sektarisch geweld.”