Vijfde verdachte in onderzoek naar drama in Essex is man die koelwagen naar Zeebrugge bracht

27 oktober 2019

13u49

Bron: VRT NWS 1 De vijfde verdachte die gisteren gearresteerd werd in het onderzoek naar de 39 doden in een koeltransport, is de truckchauffeur die de koelwagen naar Zeebrugge heeft gebracht. Dat meldt het federaal parket.

De arrestatie gebeurde in de haven van Dublin, meldden verschillende Britse media gisteren. Het gaat om een 23-jarige man uit het graafschap Down in Noord-Ierland. Volgens de Ierse openbare omroep RTE was de man met een ferry vanuit Frankrijk aangekomen in Dublin.

Het blijft echter onduidelijk op welke plaats de slachtoffers in de oplegger terechtgekomen zijn en of die verdachte weet had van de aanwezigheid van de verstekelingen.

De 25-jarige vrachtwagenbestuurder, die met de koelcontainer van Purfeet naar Essex reed, verschijnt morgen voor de rechter op beschuldiging van 39-voudige doodslag, samenzwering tot mensensmokkel en hulp bij illegale immigratie, en witwassen van geld. Drie andere mensen die waren opgepakt, zijn op borgtocht vrijgelaten.

