Vijfde misbruik-aanklacht tegen islamdeskundige Tariq Ramadan mvdb

26 augustus 2019

15u01 7 Tegen de prominente islamdeskundige Tariq Ramadan, die onder meer doceerde aan de universiteit van Oxford, is een nieuwe aanklacht wegens seksueel misbruik ingediend. Dat meldde radiozender Europe 1 zondag op gezag van bronnen bij de Franse justitie.

Europe 1 zegt dat de aanklacht afkomstig is van een uit Lyon afkomstige vrouw die nu rond de vijftig is. De vrouw beschuldigt Ramadan ervan haar te hebben verkracht in mei 2014. Ook twee andere mannen zouden haar tijdens de ontmoeting met de wetenschapper hebben misbruikt.

Het is de vijfde aanklacht tegen Ramadan wegens seksueel misbruik. De eerdere beschuldigingen aan het adres van de islamdeskundige kwamen van drie vrouwen in Frankrijk en een Zwitserse vrouw.



Ramadan zat vorig jaar maandenlang in voorlopige hechtenis wegens de verdenkingen van misbruik. In november kwam de Egyptische Zwitser op borgtocht vrij. De man lijdt aan multiple sclerose en werd verpleegd in de ziekenboeg van de gevangenis.

Ramadan geldt als één van Europa’s meest invloedrijke moslims. Hij werd zo’n twaalf jaar geleden door het stadsbestuur in Rotterdam aangesteld als ‘bruggenbouwer tussen moslims en niet-moslims’. In 2009 werd hij ontslagen vanwege uitspraken over homoseksualiteit, wat hij een “stoornis” noemde. De kleinzoon van de Egyptische oprichter van de islamistische Moslimbroederschap, verklaarde verkeerd geciteerd te zijn. Critici stellen dat zijn redevoeringen voor een westers publiek sterk afwijken van zijn toespraken voor een publiek bestaande uit moslims.