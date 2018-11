Vijfde lichaam gevonden na instorting gebouwen Marseille Redactie

07 november 2018

08u05

Bron: Belga 0 Onder het puin van gebouwen die maandag in de zuidelijke Franse havenstad Marseille zijn ingestort, is een vijfde lichaam aangetroffen. Het gaat om een man.

Eerder waren al de lichamen van twee andere mannen en twee vrouwen ontdekt in het puin. De kans bestaat dat er nog lichamen worden gevonden.

Twee gebouwen, van vier en vijf verdiepingen, zijn maandagochtend in het centrum van Marseille ingestort. Over de oorzaak bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer liet maandagavond een derde gebouw, dat zwaar beschadigd was, gecontroleerd neerhalen.