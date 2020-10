Vijfde dode na noodweer in Frankrijk, zeven mensen blijven vermist: “De menselijke tol is hoog” SVM

07 oktober 2020

19u43

Bron: Belga 0 Na het hevige noodweer van vrijdag in het Franse departement Alpes-Maritimes is het aantal dodelijke slachtoffers opgelopen tot vijf. Zeven mensen zijn nog vermist, liet president Emmanuel Macron weten tijdens een bezoek aan de getroffen zone.

Eerder was er sprake van vier doden, acht vermisten en nog eens dertien mensen die "vermoedelijk vermist" raakten in de zware overstromingen in het zuidoosten van Frankrijk. Ook in Italië vielen er twee doden.

"De menselijke tol is hoog en ik wil bovenal mijn deelneming uitdrukken voor de families van de slachtoffers", aldus Macron tijdens een bezoek in Breil-sur-Roya. Dat is een van de zwaarst getroffen gemeenten.

Eerder op de dag kondigde Macron in de gemeente Tende ook al aan dat de getroffen gebieden snel weer verbonden zullen zijn met de buitenwereld. Zo zal een baan richting Italië weldra weer toegankelijk zijn, op een weg naar Frankrijk wordt het langer wachten.

Het zal vier tot vijf weken duren vooraleer de treinsporen weer gebruikt kunnen worden en maanden vooraleer de bruggen en de wegen vanuit Frankrijk naar het dorp hersteld zullen zijn, aldus Macron. Tende maakte deel uit van Italië tot het na de Tweede Wereldoorlog werd overgedragen aan Frankrijk.

Volgens BFMTV kondigde de president ook aan dat er een noodfonds wordt opgezet voor de heropbouw van het getroffen gebied. In de komende dagen maakt de staat alvast 100 miljoen euro vrij. En ook andere middelen, zoals die uit het rampenfonds, worden ingezet.