Vijfde dode in VS door longziekte: “Rook geen e-sigaret zolang onderzoek gaande is” Redactie

07 september 2019

22u42

Bron: AD.nl 59 Opnieuw is in de Verenigde Staten iemand overleden aan de gevolgen van een nieuwe longziekte, die sterk gelinkt wordt aan het roken van een e-sigaret. Het aantal gevallen stijgt in rap tempo. Het gaat inmiddels om 450 patiënten, waarvan vijf zijn overleden.

Sinds vorige maand is een onderzoek gaande dat meer duidelijkheid moet geven over de nieuwe ziekte en of deze daadwerkelijk veroorzaakt wordt door het roken van een e-sigaret. Zolang hier geen duidelijkheid over is, raadt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC aan om geen e-sigaretten meer te roken.

Opvallend is dat de patiënten vaak relatief jong zijn en voor hun opname in goede gezondheid verkeerden. Van allemaal is bekend dat zij kort voordat zij klachten kregen nog een e-sigaret hebben gerookt. Vervolgens kregen ze last van kortademigheid, vermoeidheid, hoesten, pijn op de borst en gewichtsverlies.

“Veel mensen beschouwen vapen als een minder gevaarlijk alternatief voor het roken van sigaretten, maar het is niet risicovrij,” zei Dr. Howard Zucker, commissaris van het ministerie van Volksgezondheid in New York eerder over de zaak.