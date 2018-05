Vijfde brand in drie jaar tijd in Oekraïens munitiedepot HA

03 mei 2018

19u22

Bron: Belga 2 In een munitiedepot in de buurt van de stad Charkov, in het noordoosten van Oekraïne, is vandaag brand uitgebroken, gevolgd door een reeks explosies. Het voorval deed zich voor vlak bij het gebied dat gecontroleerd wordt door Russischtalige separatisten.

De brand brak om een nog onduidelijke reden uit bij ontmijningswerken in het depot in het kleine dorpje Balakliya. Het vuur veroorzaakte vervolgens een reeks explosies, maar er was geen schade buiten het depot, meldt een plaatselijke journalist. In de omgeving van de opslagplaats werd uit voorzorg wel een wijk ontruimd.

Het is al de vijfde keer in drie jaar tijd dat het wapendepot van het Oekraïense leger getroffen wordt door een brand. In de opslagplaats in Balakliya deed zich in maart 2017 al een brand voor. Toen vielen er één dode en vijf gewonden.