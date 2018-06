Vijf zwaargewonden bij zware botsing vlakbij Belgisch-Nederlandse grens TK

30 juni 2018

07u05

Bron: Belga 0 Bij een ernstige aanrijding tussen een vrachtwagen en een busje op de Nederlandse snelweg A4 bij Woensdrecht, vlakbij de grens met België, zijn negen inzittenden gewond geraakt. De gewonden zaten in het busje dat achterop de vrachtwagen reed, die met pech op de vluchtstrook stond. Vijf van de inzittenden zijn zwaargewond. De chauffeur van de vrachtauto bleef ongedeerd.

Er werden twee traumahelikopters ingezet. Ook kwamen diverse ambulances en de brandweer ter plekke. Als gevolg van het ongeval moet het verkeer richting Zeeland rekening houden met ernstige verkeershinder. De weg is tussen de knooppunten Hoogerheide en Markiezaat dicht voor politieonderzoek en dat kan zeker de hele ochtend gaan duren, zegt Rijkswaterstaat.

Bijkomend probleem is dat de N57 om 11.00 uur dichtgaat voor Concert at Sea. De Brouwersdam wordt dan afgesloten, waardoor het verkeer daar dan niet meer langs kan. Mensen die naar het strand in Zeeland willen, kunnen hun reis beter uitstellen tot de A4 weer vrij is, klinkt het.

Wie toch naar Zeeland wil, kan het beste rijden via de A29 en de N59, of eerst naar Antwerpen en dan omhoog. De A4-snelweg heet in België A12. Woensdrecht ligt ten noorden van de Antwerpse haven.