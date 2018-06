Vijf zwaargewonden bij ontploffing in appartementsgebouw in Duitsland TT

24 juni 2018

09u15

Bron: Belga 8 Bij een zware ontploffing in een appartementsgebouw in de Duitse stad Wuppertal zijn gisterenavond vijf zwaargewonden gevallen Dat hebben de politie en de brandweer laten weten. Eenendertig mensen konden zichzelf redden of werden geëvacueerd. Lange tijd werd gevreesd voor vermisten, maar dat heeft de brandweer intussen uitgesloten.

De explosie blies grote delen van het appartementsgebouw letterlijk weg. Niet veel later sloegen metershoge vlammen uit het puin. Sommige bewoners slaagden erin om onmiddellijk na de knal het pand te verlaten. Anderen kwamen in hun vlucht vast te zitten en moesten door de brandweer worden geëvacueerd. De spuitgasten waren urenlang in de weer met blussen. Uiteindelijk stortte nog een groot deel van het appartementsgebouw in.

Op afbeeldingen is te zien hoe een deel van het dak en een stuk van de voorgevel verdwenen zijn. Andere foto's tonen een grote hoop puin en brokstukken op straat voor het gebouw en een door het puin bedolven auto. Intussen proberen specialisten het gebouw te stabiliseren om een volledige instorting van het pand te voorkomen.

Wat de explosie heeft veroorzaakt, is voorlopig nog altijd niet duidelijk, aldus een politiewoordvoerder. Er loopt een onderzoek.

