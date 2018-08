Vijf wandelaars omgekomen door stortvloed in Zuid-Italiaanse kloof ADN

20 augustus 2018

19u22

Bron: Belga 0 Verschillende mensen zijn vandaag tijdens een excursie in een kloof in Zuid-Italië om het leven gekomen. De civiele bescherming spreekt volgens het persbureau Ansa van vijf doden.

Hevige neerslag had een bergriviertje in de kloof van Raganello in het bergdorp Civita in de regio Calabrië zwaar doen aanzwellen en had de wandelaars meegesleurd.