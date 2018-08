Vijf vermoedelijke terroristen gedood bij raid in Egypte

27 augustus 2018

De Egyptische veiligheidsdiensten hebben vijf vermoedelijke terroristen gedood tijdens een raid. Dat meldt het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het ministerie hield de groep zich schuil in bergachtig gebied in Sohaq, een provincie in het zuiden van het land.