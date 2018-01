Vijf vermisten na explosie van boortoren in Oklahoma kv

22 januari 2018

20u41

Bron: Global News, KJRH 0 Bij een explosie en brand in een boortoren in het oosten van de Amerikaanse staat Oklahoma zijn vijf mensen vermist geraakt. Op het ogenblik van de explosie waren er een twintigtal personeelsleden aanwezig.

De explosie gebeurde vanmorgen ten westen van het stadje Quinton. “Bijna iedereen werd van de site weggehaald en overgebracht naar een veilige plek hier in Quinton,” aldus Chris Morris, sheriff van Pittsburg County. Er wordt echter nog naar vijf mensen gezocht. De sheriff kon momenteel nog niet bevestigen of er doden of gewonden vielen bij de ontploffing.

Bij de explosie stortte de boortoren in en op de site woeden nog meerdere branden. Momenteel is nog onduidelijk wat de ontploffing heeft veroorzaakt.

WATCH LIVE | News conference underway after oil rig explodes in Quinton, Okla. https://t.co/Ozi1iTojKi pic.twitter.com/eXtM2y67MM 2 Works for You(@ KJRH2HD) link