Vijf vermiste soldaten doodverklaard na botsing Amerikaanse legervliegtuigen in Japan jv

11 december 2018

08u45

Bron: afp 0 De zoektocht naar vijf Amerikaanse soldaten die vorige week vermist raakten na een ongeval met twee Amerikaanse legervliegtuigen bij het Japanse eiland Shikoku, is stopgezet. "De vijf soldaten zijn dood verklaard", zo heeft het Amerikaanse leger meegedeeld. Het lichaam van één soldaat werd geborgen, wat het totaal op zes dodelijke slachtoffers brengt. Een soldaat bracht het er levend van af.

Het ongeval deed zich voor op zo'n 100 kilometer van Kaap Muroto, op het eiland Shikoku. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval.

Aan boord van het eerste toestel, een jager van het type F/A-18, bevonden zich twee inzittenden. In het andere vliegtuig, type KC-130, zaten vijf personen. Beide toestellen kwamen in volle vlucht met elkaar in botsing tijdens een bevoorradingsoperatie.

In Japan zijn ongeveer 50.000 Amerikaanse soldaten gestationeerd. Ongeveer de helft daarvan is gelegerd op het eiland Okinawa.