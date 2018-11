Vijf verdachten riskeren doodstraf voor moord op Khashoggi SVM

15 november 2018

12u46

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie in Saudi-Arabië eist doodstraffen voor de moord op Jamal Khashoggi. De journalist werd vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul begin oktober.

Elf mensen zijn beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van Khashoggi. Tegen vijf van hen wordt nu de doodstraf geëist, allicht gaat het om leden van het doodseskader. In totaal zijn 21 mensen opgepakt in verband met de zaak. Volgens de hoofdaanklager werd Khashoggi gewurgd in het consulaat en werd zijn lichaam vervolgens in stukken gesneden. Waar de stoffelijke resten gebleven zijn, is niet bekend. Het onderzoek loopt nog.

Volgens de procureur-generaal was de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman niet op de hoogte van de moordmissie. Een voormalige vicedirecteur van de inlichtingendiensten komt nu in het vizier. “We wachten op een antwoord van Turkije om bewijzen en audio-opnames in handen te krijgen”, klinkt het. Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er echter van overtuigd dat de troonopvolger wel degelijk de opdrachtgever was.

Documenten voor echtscheiding

Khashoggi had in het consulaat een afspraak om documenten over zijn echtscheiding op te halen. Na binnenkomst ontstond een vechtpartij en kreeg hij een dodelijke injectie. Daarna werd zijn lijk het consulaat uitgesmokkeld. De operatie werd uitgevoerd door vijftien personen die uit Saudi-Arabië kwamen en meteen na de moord ook terugvlogen met twee privévluchten en één lijnvlucht.

Khashoggi was columnist van de Washington Post. Hij uitte het afgelopen jaar vanuit ballingschap in de Verenigde Staten forse kritiek op de kroonprins. Hij beschuldigde hem er onder meer van te heersen als de Russische president Poetin.