Vijf verdachten opgepakt na afrekening in zuiden van Frankrijk waarbij onschuldige toeriste omkwam

30 augustus 2019

20u20

Bron: Belga 1 In het zuiden van Frankrijk zijn vijf mensen bij de onderzoeksrechter voorgeleid, op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij van 28 juli in Ollioules, zo meldt het parket van Marseille. Bij de schietpartij vielen drie doden, onder wie een toeriste die door een verdwaalde kogel werd getroffen.

Een van de verdachten wordt vervolgd "wegens opzettelijke doodslag met voorbedachtheid in bende, poging tot opzettelijke doodslag met voorbedachtheid in bende, en bendevorming voor het plegen van misdaden", preciseerde de procureur van Marseille, Xavier Tarabeux. Het parket vorderde de aanhouding van deze verdachte. Bij huiszoekingen werd 20 kilo cannabishars in beslag genomen.



Op 28 juli werden bij een afrekening tussen drugstrafikanten in Ollioules een 29-jarige en een 30-jarige man doodgeschoten die bekendstonden bij de politie en het gerecht. Ook een 58-jarige toeriste liet het leven, haar echtgenoot raakte gewond.