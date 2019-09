Vijf twintigers en piloot komen om bij helikoptercrash Noorwegen mvdb

01 september 2019

11u27

Bron: ANP 1 Een ongeval met een helikopter heeft in Noorwegen aan zes mensen het leven gekost. Het gaat om vijf passagiers en een Zweedse piloot, lieten lokale autoriteiten zondag weten.

De Airbus AS350-helikopter van de Noorse firma Helitrans stortte zaterdagmiddag door onbekende oorzaak neer ten zuidwesten van Alta. Vier inzittenden werden zaterdag levenloos aangetroffen door de hulpdiensten. Het lichaam van een vermiste werd later ontdekt. Een zwaargewonde overleed later in het ziekenhuis.

Bij de vijf passagiers gaat het volgens de politie om twintigers uit Alta.