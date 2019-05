Vijf tieners verdronken in stuwmeer in Vietnam bvb

30 mei 2019

15u13

Bron: Belga 0 Vijf scholieren zijn vandaag in Vietnam verdronken in een stuwmeer. Een van hen was in het meer beland. Bij een reddingspoging zijn de vier anderen ook verdronken. Dat melden de lokale autoriteiten.

Het ongeval gebeurde toen een groep scholieren -van om en bij de 14 jaar oud- van een secundaire school in de provincie Nghe An aan het spelen waren nabij een dam in Bac Thanh. Een van hen viel in het water, en toen vier anderen probeerden om haar te redden, belandden ze ook in het stuwmeer.

De vijf tieners, vier meisjes en een jongen, kwamen allen om het leven. In Vietnam verdrinken jaarlijks ongeveer 2.000 kinderen, waardoor verdrinking er de belangrijkste doodsoorzaak is bij kinderen onder de 15 jaar. Veel kinderen in Vietnam kunnen niet zwemmen.