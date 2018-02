Vijf Russen omgekomen bij Amerikaanse raid in Syrië

15 februari 2018

15u41

Bron: Belga

Bij een aanval door de coalitie die onder leiding van de VS in Syrië terreurorganisatie Islamitische Staat IS bestrijdt, zijn vorige week vijf Russische burgers omgekomen. Dit heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag op basis van voorlopige informatie bekendgemaakt.