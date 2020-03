Vijf pistolen uit James Bond-films gestolen in Londen: buit heeft waarde van ruim 110.000 euro KVDS

27 maart 2020

15u49 2 Dieven zijn er bij een inbraak in een woning in het noorden van Londen vandoor gegaan met vijf geweren die ooit gebruikt werden in films van James Bond. Samen zouden de wapens meer dan 110.000 euro waard zijn. Ze waren te zien in Die Another Day (2002), A View to a Kill (1985) en Live and Let Die (1973).

Volgens de Metropolitan Police werden de (gedeactiveerde) wapens gestolen uit een residentiële woning aan Aldersbrook Avenue in Enfield. De politie kreeg maandagavond om 20 uur een oproep van buren die meldden dat er een inbraak aan de gang was. Toen agenten ter plaatse arriveerden, bleken de dieven al met de noorderzon verdwenen.

Ze bleken vijf wapens meegenomen te hebben, die samen meer dan 110.000 euro waard zijn.

- Een automatische Beretta ‘Cheetah’ uit Die Another Day (2002)

- Een Walther PPK uit A View to a Kill (1985)

- Een Revolver Smith and Weston 44 Magnum uit Live and Let Die (1973)

- Een automatische Beretta ‘Tomcat’ met geluiddemper uit Die Another Day (2002)

- Een Llama 22 cal. uit Die Another Day (2002)



“De wapens zijn erg bijzonder en zullen zeker herkend worden als ze ergens te koop worden aangeboden”, volgens Paul Ridley van de Metropolitan Police. “Enkele van de geweren zijn echt onvervangbaar. De Magnum is de enige ter wereld die volledig afgewerkt is in chroom. Hij heeft een loop van 16,5 centimeter en een houten greep. De Walther PPK was dan weer het laatste geweer dat Roger Moore gebruikte in A View to a Kill. De eigenaar is heel erg aangedaan.”

Vrijdag meldde de politie dat er nog altijd geen aanhoudingen verricht waren in de zaak. De woning heeft wel extra beveiliging gekregen sinds de inbraak.