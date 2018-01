Enkele miljoenen euro buit: vijf overvallers met bijlen slaan vitrines juwelier in Ritz-hotel Parijs stuk

kv

20u34

Bron: Belga

2

AFP

Bij een overval op het luxueuze Ritz-hotel in het centrum van Parijs is vanavond voor naar schatting 4,5 miljoen euro aan juwelen en andere kostbaarheden buitgemaakt. Vijf gewapende mannen stormden de hal van het hotel binnen en stortten zich met een of meerdere bijlen op vitrines waar de kostbaarheden lagen uitgestald, melden Franse media.