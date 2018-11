Vijf overvallen en veertien hechtingen, maar nachtwinkelier Iftikhar gaat door Jamaica Vink

13 november 2018

12u06

Bron: de Volkskrant 0 Je hebt mensen die vluchten of bevriezen. Iftikhar Ahmed Butt vecht. En ondanks zijn verwondingen staat de Amsterdammer gewoon weer in zijn nachtwinkel. “Ik wil dat mijn kinderen kunnen studeren, zodat ze later niet in een nachtwinkel hoeven te staan.”

Hij heeft veertien hechtingen in zijn benen, liep verwondingen op aan zijn linkerarm. Toch stond Iftikhar Ahmed Butt krap 24 uur na een gewelddadige overval weer achter de toonbank van zijn avondwinkel La Nuit in Amsterdam-Noord. “Stoppen is niet het antwoord. Ik wil doorgaan.” Zelfs nu de winkel voor de vijfde keer is overvallen.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

