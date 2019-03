Vijf moskeeën met sloophamer beschadigd in Birmingham Buren zagen ‘s nachts hoe man met hamer vensters vernielde HAA

21 maart 2019

14u45

Bron: AFP, DPA 2 Minder dan een week na de aanslagen op moslims in Nieuw-Zeeland zijn vijf moskeeën in de Engelse stad Birmingham beschadigd. Buren zagen hoe een man met een sloophamer de ramen kapotsloeg van enkele moskeeën in de stad. Noch de daders, noch het motief zijn momenteel bekend. Dat meldt de lokale politie.

De politie ontving afgelopen nacht een eerste melding rond half drie 's nachts. Het ging om een man die een voorhamer gebruikte om de vensters te vernielen van de moskee in Bichfield Road, in het noorden van Birmingham. Minder dan een uur later kwam er een nieuwe melding binnen over gelijkaardige feiten bij een andere moskee.



De politie versterkte daarop haar patrouilles rond religieuze bouwwerken in de stad, en ontdekte twee andere beschadigde moskeeën. Later in de ochtend werd duidelijk dat nog een vijfde moskee was beschadigd. De politie van regio West Midlands liet weten dat het motief nog niet bekend is en dat rechercheurs en de terreurbestrijdingseenheden de zaak onderzoeken.

“Belangrijk dat iedereen zich verenigt”

"Sinds de tragische gebeurtenissen in Christchurch in Nieuw Zeeland hebben agenten en het personeel van de politie van de West Midlands nauw samengewerkt met de geloofspartners in de hele regio om geruststelling en steun te bieden aan moskeeën, kerken en plaatsen van gebed", zei hoofdcommissaris Dave Thompson van de politie van West Midlands in een verklaring.



"In deze moeilijke tijden is het ongelooflijk belangrijk dat iedereen zich verenigt tegen degenen die onenigheid, onzekerheid en angst willen creëren in onze gemeenschappen", klonk het nog.

Shabana Mahmood, parlementslid voor Birmingham, zei dat de aanvallen "echt verschrikkelijk" waren. "Ik zou alle bewoners willen aansporen om kalm te blijven en [de politie] te bellen met om het even welke info die u eventueel zou hebben", tweette ze. "Wijkagenten werken vandaag nauw samen met de moskeeën in de West Midlands", liet de politie ook nog weten.

50 doden bij bloedbad in Nieuw-Zeeland

In de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch zijn afgelopen vrijdag 50 mensen doodgeschoten en tientallen gewond geraakt bij aanvallen op twee moskeeën. De politie arresteerde een rechtse extremist uit Australië na de bloedige aanslag. Er hangt hem een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

Verschillende anti-racistische verenigingen proberen regelmatig te waarschuwen voor de opkomst van islamofobie in de Britse samenleving. Volgens een onderzoek dat in februari door Hope Not Hate werd gepresenteerd, beschouwt meer dan een derde van de Britten de islam als een "bedreiging" voor hun manier van leven.

The reports of attacks on mosques across #Birmingham are truly terrible. I have spoken with the Chief Constable & will be in constant contact with community leaders throughout the day. I would urge all residents to remain calm & call Crime Stoppers with any info you may have ⬇️ pic.twitter.com/JUyWrxE74d Shabana Mahmood(@ ShabanaMahmood) link