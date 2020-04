Vijf minuten en dan de volgende: zo zien begrafenissen er nu uit in Madrid KVDS

07 april 2020

10u30 22 Elke twee minuten een overlijden. Dat is de trieste realiteit vandaag in Spanje, een van de landen die het zwaarst geteisterd worden door het nieuwe coronavirus. Meer dan 13.000 doden zijn er intussen te betreuren en begrafenisondernemers kunnen het werk niet bijhouden. Dat is te merken aan de dramatische manier waarop mensen afscheid moeten nemen van hun geliefden.

Een drive-in. Daar heeft het eigenlijk nog het meeste van weg op de begraafplaats van Almudena in Madrid, een van de grootste van West-Europa. Gemiddeld elk kwartier rijdt er een lijkwagen voor aan de kapel. Vervolgens komt er een priester - meestal uitgerust met een mondmasker - naar buiten, want begrafenissen binnen zijn niet langer toegestaan. Hij begroet de familie onder een overkapping. Die familie bestaat maximaal uit drie personen. Meer is niet toegelaten door de overheid.

Houten kist

De priester prevelt enkele woorden en zegent daarna de eenvoudige houten kist zonder dat de koffer van de lijkwagen opengaat. De familie kijkt vanop een afstand toe. Ook zij dragen een mondmasker en vaak handschoenen. Alles samen duurt de ceremonie misschien vijf minuten. Iets verderop staat vaak al een volgende begrafeniswagen te wachten.





De kist wordt vervolgens naar de begraafplaats of het crematorium gebracht. Als de kist langzaam in de aarde verdwijnt is er alleen een oorverdovende stilte te horen. Op het geluid van de spades en de vogels na. Er zijn geen bloemen. Er is geen menselijke warmte. Daarna is alles voorbij.

“Je kan het aan de gezichten van de mensen zien”, vertelt priester Edduar aan een reportageploeg van de Amerikaanse nieuwszender CNN. “Het onmeetbare verdriet. Ik probeer hen nabij te zijn. Ik zeg hen dat ze niet alleen zijn. Soms wordt het me zelf ook te veel. En dan huil ik.”

Hetzelfde verhaal bij de grafdelvers. Zij werken in groepjes van vier en waar ze vroeger elk vier overledenen begroeven per dag, zijn dat er nu een dozijn of meer. De eenzaamheid van de families van de overleden raakt hen ook. “Nog meer dan de angst om besmet te raken”, vertelt een van hen aan de Spaanse krant El País. “Het is vreselijk om mensen de begrafenis van hun geliefde te zien filmen, zodat ze het later aan de rest van de familie kunnen tonen.”

Surreële taferelen

In het stedelijke mortuarium M30 zijn soortgelijke surreële taferelen te zien. Tijdens een normale week komen daar zo’n 200 kisten aan, nu zijn dat er 200 per dag. Ze worden met vorkheftrucks aangevoerd en meteen ontsmet met bleekmiddel.

Honderden kisten staan te wachten. Op de deksels een wit papier, waarop telkens de naam van de overledene staat en of het om een Covid-19-patiënt gaat of niet. Ook hier heerst de pijn van het geen afscheid kunnen nemen. “Een lichaam gaan ophalen is het moeilijkst van al”, aldus chauffeur José Luis Pérez. “Je staat dan voor huilende familieleden, die de overledene niet mogen aanraken. Ze mogen ook niet bij hen waken. Dat laat diepe sporen achter.”

De Spaanse hoofdstad is het epicentrum van de coronabesmettingen en goed voor ongeveer 40 procent van alle Spaanse overlijdens. De mortuaria liggen er vol en intussen worden ook twee ijspistes gebruikt als tijdelijke dodenhuizen.

