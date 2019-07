Vijf mensen opgepakt na nieuwe schermutselingen in Hongkong tvc

08 juli 2019

07u38

Bron: Belga 0 In Hongkong zijn vijf mensen opgepakt tijdens nachtelijke schermutselingen tussen manifestanten en de oproerpolitie. Dat maakte de politie bekend.

Hongkong, een speciale bestuurlijke regio binnen China, verkeert in een diepe politieke crisis. Duizenden mensen betogen er al weken tegen een wet die uitlevering aan China mogelijk zou maken. De tekst is inmiddels opgeschort, maar het ongenoegen over het beleid van bestuurder Carrie Lam en de uitholling van de vrijheden in Hongkong blijft groot.

Gisterenavond, na een nieuwe manifestatie die bedoeld was om de druk op de pro-Chinese regering hoog te houden, brak nieuw geweld uit in de wijk Mongkok. De politie voerde een charge uit op kleine groepen gemaskerde manifestanten die niet uiteen wilden gaan. Daarna kwam het tot schermutselingen.

“Illegale bijeenkomst”

Volgens de politie namen de manifestanten deel aan een "illegale bijeenkomst" en waren ze gewaarschuwd dat de politie actie zou ondernemen. "Enkele manifestanten verzetten zich en de politie heeft vijf mensen opgepakt voor het aanvallen van een officier en om de ordediensten te verhinderen hun functie uit te oefenen."

De manifestanten wezen op hun beurt naar de politie. Volgens hen waren ze rustig op weg naar huis, toen de oproerpolitie hen met schilden de weg versperde.

Aan de manifestatie van gisteren namen tussen 56.000 en 230.000 mensen deel, afhankelijk van de schattingen van de politie en van de organisatoren.

De politie weigert te vertellen hoeveel mensen sinds juni zijn opgepakt. Volgens een telling van het Franse persagentschap AFP gaat het om minstens 72 mensen. Van hen is niet geweten hoeveel er in verdenking zijn gesteld.

