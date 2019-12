Vijf mensen krijgen doodstraf voor moord op Jamal Khashoggi LH

23 december 2019

11u16

Bron: ANP 2 In Saudi-Arabië hebben vijf mensen de doodstraf gekregen voor de moord op journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft de openbaar aanklager in Saudi-Arabië bekendgemaakt. Drie andere mensen kregen celstraffen van in totaal 24 jaar voor het “toedekken” van de misdaden.

De journalist van onder meer The Washington Post werd op 2 oktober 2018 vermoord in het Saudische consulaat in Istanboel. Hij wou daar documenten ophalen voor zijn huwelijk met Hatice Cengiz die hem buiten opwachtte. Khashoggi werd opgewacht, gedood en in stukken gesneden. Het lijk van de journalist die regelmatig kritische columns over Saudi-Arabië schreef, is nooit gevonden.

In totaal waren elf mensen aangeklaagd. Acht mensen zijn veroordeeld, tegen mensen uit kringen rond de Saudische kroonprins Mohamed Bin Salman zou geen bewijs zijn gevonden. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en een deskundige van de Verenigde Naties had een nauwe adviseur van de kroonprins de moord bevolen, wat hij ontkent.