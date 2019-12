Vijf mensen aangetroffen in truck met chemicaliën die door België reed LH

23 december 2019

13u19

Bron: Belga, ANP 1 De politie heeft in het Zuid-Nederlandse Bergen op Zoom, vlakbij de Belgische grens, in de oplegger van een vrachtauto vijf personen aangetroffen. In de laadruimte stonden vaten met chemicaliën. Daarom is uit voorzorg een gezondheidscheck uitgevoerd.

Een politiewoordvoerder zei dat de verstekelingen ongedeerd waren. Ze zijn naar het politiebureau in Bergen op Zoom gebracht. De vreemdelingenpolitie onderzoekt waar ze vandaan komen, via welke route ze zijn gereisd en waar ze naartoe wilden. De politie vermoedt dat ze uit Afrika komen.

Volgens de Provinciale Zeeuwse Courant kwam de vrachtwagen uit Italië en is hij via Zwitserland, Luxemburg en België naar Bergen op Zoom in Nederland gereden. Daar zijn bij een overslagbedrijf de verstekelingen gevonden.

Meer over Bergen op Zoom