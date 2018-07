Vijf mannen in beschuldiging gesteld na aanval met zuur op Britse kleuter KVE

25 juli 2018

09u47

Bron: Belga 0 Vijf mannen tussen 22 en 41 jaar oud zijn in beschuldiging gesteld nadat een driejarig jongetje zaterdag in een Britse winkel werd aangevallen met zuur. Dat heeft de politie van West Mercia in het westen van Engeland vandaag meegedeeld.

De vijf mannen worden vervolgd voor "samenzwering met het oog op het toebrengen van ernstige lichamelijke verwondingen" en moeten vandaag voor de rechter verschijnen.

Politiebaas Mark Travis had zondag gezegd dat het om een "opzettelijke aanval" ging, maar dat de politie nog in het duister tastte over de motieven.

De aanval vond zaterdag plaats in een winkel in Worcester. Het jongetje raakte zwaar verbrand aan een arm en het gezicht. Hij heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten, maar volgens de politie is nog onduidelijk hoe zijn verwondingen op lange tijd zullen evolueren.

In Groot-Brittannië vinden steeds meer aanvallen met zuur plaats, vooral in Londen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kondigde in april al aan dat de wetgeving verstrengd zal worden.