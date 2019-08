Vijf mannen die betrokken zouden zijn bij de dood van man (32) in speeltuin door de politie in vrijheid gesteld Chris Klomp

25 augustus 2019

19u52

Bron: AD.nl 168 De vijf mannen die zaterdag in Assen werden aangehouden na de dood van een 32-jarige man, zijn zondagavond op vrije voeten gesteld. Volgens de politie is niet gebleken dat de vijf het slachtoffer hebben mishandeld. De mannen blijven wel verdacht van betrokkenheid bij zijn dood.

“Op grond van deze eerste bevindingen van het politieonderzoek heeft het Openbaar Ministerie besloten om de vijf mannen in vrijheid te stellen.”

De mannen blijven wel verdacht van betrokkenheid bij zijn dood, aldus een politiewoordvoerster. Het onderzoek gaat door, maandag vindt de autopsie plaats bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Worsteling

Volgens de politie werd er zaterdag een melding gedaan van een zedendelict met een 4-jarig meisje, waarbij de 32-jarige man mogelijk betrokken zou zijn. Daarop is hij aangesproken door de vader van het meisje, die probeerde de 32-jarige tegen te houden omdat die op zijn fiets wilde wegrijden. Tijdens de worsteling die volgde, kwamen ze ten val. Vier omstanders hebben toen de 32-jarige vastgehouden in afwachting van de politie. De in bedwang gehouden man bleek later te zijn overleden. De vader van het meisje heeft zich later bij de politie gemeld.

Het onderzoek naar het mogelijke zedendelict gaat ook nog verder. Uit privacyoverwegingen zegt de politie daar verder niets over.

Hovenier

De 32-jarige man die zaterdagmiddag in een speeltuin overleed, zou de doofstomme hovenier Martin zijn. Dat bevestigden ingewijden aan het Algemeen Dagblad.

De collega’s van de tuinman kunnen zich niets voorstellen bij het wilde gespeculeer dat rond gaat op sociale media. “Wij vinden het heel onwaarschijnlijk. We lezen alle speculaties in de pers, maar we herkennen ons totaal niet in het geschetste profiel. Wij kennen hem allemaal heel persoonlijk en hebben nooit iets gemerkt van dit soort verhalen. Martin was een eerlijke, goedlachse en hardwerkende jongen’’, aldus een directe collega van Martin, die liever anoniem wil blijven.

Appen

Volgens de collega zou iedereen moeten wachten op de feiten voor er een definitief oordeel gegeven kan worden. Zelf kan hij alleen maar zijn vermoedens uitspreken. “Hij zou zaterdag naar motorraces gaan kijken bij een vriend. Maar die was nog niet thuis, waardoor Martin even moest wachten. Hij is doofstom, dus kan niet bellen. Hij kan alleen appen op zijn telefoon en misschien dachten mensen bij die speeltuin daarom dat hij foto‘s stond te maken. Het is heel erg onwaarschijnlijk dat hij iets te maken heeft gehad met kindermisbruik.’’

De collega kan zich wel voorstellen dat kinderen schrikken van Martin. “Hij is groot en door zijn handicap onverstaanbaar en luid. Het kan zijn dat een kind daar van is geschrokken en mensen er vervolgens op gereageerd hebben.’’

Kinderlokker

Geruchten dat er in de bewuste wijk in Assen eerder wel een kindermisbruiker rond heeft gelopen, moeten we volgens de collega niet koppelen aan Martin. “Dat was in 2017 en 2018 en die man had rastahaar. Martin heeft nooit rastahaar gehad en was altijd aan het werk. Ook op de uren waarin die kinderlokker gezien werd.’’’

De collega heeft deze avond net een bijeenkomst gehad met andere collega’s over de dood van Martin. Hij zegt dat niemand zich in het in de media geschetste beeld kan herkennen. “Martin was een eerlijke jongen. Echt een vakman. Hij leefde niet teruggetrokken en liet zich niet achterstellen door zijn handicap.’’

Impact

De mishandeling heeft een enorme impact op de wijk in Assen. Buurtbewoners hebben in de buurt van het veldje waar het fatale incident gebeurde briefjes opgehangen waarin aan de media wordt gevraagd de bewoners met rust te laten.