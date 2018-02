Meer dan vier maanden na de verkiezingen: Duitse partijen bereiken regeerakkoord, belangrijke ministerposten voor sociaaldemocraten SPS/TT

07 februari 2018

09u52

Bron: Der Spiegel, Belga, DPA 0 De Duitse partijen CDU, CSU en SPD hebben volgens Duitse media een akkoord over een regeringscoalitie gevonden. Andere bronnen zijn voorzichtiger en spreken over een "principe-akkoord" en een doorbraak bij de verdeling van de toekomstige ministeries tussen de partijen.

Volgens Bild zouden de christendemocraten het ministerie van Binnenlandse Zaken, Economie, Onderwijs en Defensie krijgen.Peter Altmaier, de kabinetschef van bondskanselier Angela Merkel, zal het ministerie van Economie leiden, dat sinds 2013 in handen was van de SPD. Ursula von der Leyen blijft dan weer aan als minister van Defensie.

Horst Seehofer, voorzitter van de Beierse christendemocraten van CSU, zal een nieuw en uitgebreid ministerie van Binnenlandse Zaken leiden, met onder zijn verantwoordelijkheid thema's als migratie, vluchtelingen en binnenlandse veiligheid. Seehofer staat er om gekend dat hij een strenge positie inneemt inzake immigratie. Zo uitte hij verschillende keren kritiek op Merkels boodschap 'Wir schaffen das'. De CSU zal ook de ministeries voor Verkeer, Digitale Zaken en Ontwikkelingssamenwerking in handen krijgen.

Schulz toch minister van Buitenlandse Zaken

De sociaaldemocraten zouden de posten van Buitenlandse Zaken en Werk en Sociale Zaken uit de vorige regering behouden en er bovendien de belangrijke portefeuille van Financiën bijkrijgen. Martin Schulz, kopman van de SPD, zou de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken worden en opstappen als partijvoorzitter.

Kort na de verkiezingen in september had hij nochtans categoriek uitgesloten in een kabinet van Merkel te zullen zetelen. Van de gewezen voorzitter van het Europese Parlement wordt nu verwacht dat hij de Duitse bijdrage tot de Europese hervorming helpt vormgeven. Uit peilingen bleek dat een meerderheid van de Duitsers gekant is tegen een portefeuille voor Schulz in de nieuwe regering.



Olaf Scholz, de burgemeester van Hamburg, zal voor SPD dan het ministerie van Financiën onder zijn vleugels nemen. De top van de partij zei na afloop van de lange coalitiegesprekken moe te zijn, maar gelukkig met het akkoord. De partij plaatste een groepsfoto online met zeven glimlachende SPD-leden, onder wie Schulz en Scholz.

23 uur onderhandelen

Aanvankelijk hadden de partijen het doel om afgelopen zondag de onderhandelingen af te ronden. Maandag en gisteren waren nog reservedagen, maar toch duurde het dan nog tot vanmorgen, meer dan 23 uur na het begin van de onderhandelingen gisteren, vooraleer de partijen een akkoord bereikten. Deze namiddag geven Merkel, Seehofer en Schulz een persconferentie.

Sowieso moet een regeerakkoord nog per referendum voorgelegd worden aan de 463.723 SPD-leden. Vooral bij de Juso's, de jongsocialisten, is er felle tegenkanting tegen een nieuwe coalitie met de christendemocraten. Zij voerden de afgelopen weken campagne om nog zo veel mogelijk nieuwe leden te ronselen die zich dan tegen de coalitie zouden kunnen uitspreken. De resultaten worden pas begin maart verwacht, pas dan kan de regering ook effectief gevormd worden.

GroKo

Als er genoeg steun is binnen de SPD, krijgt Duitsland opnieuw een zogenoemde GroKo (grote coalitie) als regering. Merkel is sinds 2005 bondskanselier. Dit zou haar vierde regering worden. De nu beoogde 'Groko' is de derde sinds 2005. Merkel reageerde enkel in de jaren 2009-2013 met de liberale FDP.

Duitsland probeerde al sinds de verkiezingen van 27 september een nieuwe regering te vormen. Na de verkiezingen sprong een eerste poging een coalitie te vormen tussen Merkels partij, de FDP en de Groenen, af.

De SPD wilde na een verkiezingsnederlaag eigenlijk oppositie voeren, maar bleek uiteindelijk toch bereid te praten over een nieuwe GroKo. Dat verklaart ook waarom de onderhandelingen zo moeilijk verliepen: een deel van de achterban van de SPD kantte zich tegen een regeringsdeelname, terwijl de partijtop naarstig op zoek ging naar een trofee om die achterban te paaien. Dat verklaart mee waarom de partij, ondanks haar povere verkiezingsresultaat, zulke grote ministerposten binnenhaalt.