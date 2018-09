Vijf maanden cel voor Hitlergroet tijdens protestmars in Chemnitz JL

14 september 2018

16u03 0 Een Duitser van 34 jaar is tot vijf maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij de Hitlergroet uitbracht tijdens een betoging van uiterst rechts in Chemnitz. Dat heeft de woordvoerder van de rechtbank van eerste aanleg bekendgemaakt.

De man in kwestie, Marcel W., had al eerder veroordelingen opgelopen, onder meer voor het toebrengen van fysieke verwondingen. Het hof vond een straf met uitstel dan ook niet gepast in dit geval. Eerder had een dertiger die bij een andere betoging de Hitlergroet had uitgebracht wel een straf van acht maanden met uitstel gekregen en een boete van 2.000 euro.

In Chemnitz vonden de voorbije weken verschilende betogingen van extreemrechts plaats. Aanleiding voor de betogingen was de moord op een 35-jarige Duitser, eind augustus. Een Syrische en een Iraakse vluchteling zijn daarvoor in voorlopige hechtenis genomen.