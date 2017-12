Vijf leden van al-Qaida gedood bij Amerikaanse luchtaanvallen in Jemen Redactie

04u00

Bron: Belga 0 EPA Een Houthi-rebel na Saoedische luchtaanvallen op 6 december De Verenigde Staten hebben vijf strijders van terreurorganisatie al-Qaida gedood bij luchtaanvallen in Jemen. Dat meldt het US Central Command vrijdag.

De bombardementen in het gouvernement Al Bayda dateren van 20 november. Volgens de Amerikanen was een van de vijf slachtoffers Mujahid al-Adani, een van de leiders van al-Qaida op het Arabisch Schiereiland.

In Jemen woedt al sinds september 2014 oorlog. De Houthi-rebellen, die steun krijgen van het sjiitische Iran, vechten er tegen milities trouw aan huidig president Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi. Sinds maart 2015 mengt zich ook een coalitie van soennitische landen onder leiding van Saoedi-Arabië in het conflict, die luchtaanvallen uitvoert op de Houthi's. Al-Qaida maakt van het conflict gebruik om zijn invloed in delen van het verarmde land uit te breiden. RHA/