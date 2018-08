Vijf kinderen zwaargewond bij brand nabij Parijs FT

19 augustus 2018

23u09

Bron: Le Parisien & Belga 0 Bij een woningbrand in het Franse Aubervilliers, in de buurt van Parijs, zijn deze avond 22 mensen gewond geraakt. Vijf kinderen en twee volwassenen zijn er erg aan toe. 80 brandweermannen werden ingezet om het vuur te bestrijden.

De brand brak rond 18.30 uur deze avond uit net onder het dak van een appartementsgebouw met drie verdiepingen in de Rue du Landy in Aubervilliers. Onmiddellijk raakten enkele inwoners bevangen door de rook. De meesten van de 22 gewonden, onder hen ook tien agenten, zijn geïntoxiceerd afgevoerd naar het ziekenhuis. Vijf kinderen en twee volwassenen zijn er erger aan toe. Een meisje kreeg op het trottoir voor het gebouw een hartmassage toegediend door de politie. Zij hadden het kind bij aankomst bewusteloos aangetroffen.

Volgens de autoriteiten werden 80 brandweerlui ingezet. Zij hadden het moeilijk om het gebouw te ontruimen. "Er was slechts één toegang tot de bovenliggende verdiepingen, via een trap in de kleine winkel op het gelijkvloers. Bovendien hing het hele gebouw al vol dichte rook", liet de brandweerkapitein weten. De brand was rond 20.30 uur onder controle, maar de buurt is nog steeds afgezet. De oorzaak van de brand is trouwens nog niet gekend.

Het gaat om de tweede ernstige brand in Aubervilliers in minder dan een maand. Op 30 juli kwamen een moeder en haar drie kinderen om en raakten negen personen gewond. Die brand zou aangestoken zijn door een kind dat met een aansteker en vaatdoek aan het spelen was in het gebouw.