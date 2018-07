Vijf kinderen naar het ziekenhuis na ongeval met springkasteel in Nederland Redactie

11 juli 2018

16u15

Bron: AD.nl 3 In Emmen, in het noorden van Nederland, is een springkasteel omgevallen. Daardoor zijn zes kinderen gewond geraakt. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Één van de kinderen is zwaargewond, een zesde werd ter plaatse verzorgd. Het is nog niet duidelijk waardoor het springkasteel omviel.

🚨 Kinderen gewond nadat luchtkussen omvalt in #Emmen https://t.co/Kg1xGDV3JH 112Drenthe pic.twitter.com/rOPb0yx8AB 112Drenthe(@ 112DrentheNL) link

Het springkasteel stond bij een winkelcentrum. De brandweer heeft het luchtkussen opgetild om te kijken of omstanders eronder waren beland, maar dat was niet het geval. Volgens het Nederlandse Dagblad van het Noorden is eveneens een traumahelikopter uitgerukt om assistentie te verlenen.

De politie meldt dat meerdere kinderen op het springkasteel aan het spelen waren toen het omviel. De leeftijden van de kinderen zijn nog niet bekend, net als de aard van hun verwondingen. Het is ook nog niet duidelijk hoe het springkasteel kon omvallen.

In het winkelcentrum was het festival 'Mini Summersplash' aan de gang, waarbij meerdere luchtkastelen in gebruik zijn. Het grootste speeltuig, in de vorm van een stormbaan, viel rond 14.30 uur plotseling om. Er ontstond paniek, met veel gillende kinderen en hun ouders.

"Geen houden aan"

Volgens de organisator van het festival, Wesly Struik, waren er mogelijk te veel kinderen tegelijk in en op het kussen. Hij heeft het over zo’n twintig kinderen. "Ze werden heel goed in de gaten gehouden door twee vrijwilligers, maar ja, als al die kinderen tegelijk op zo’n kussen komen aanrennen is er natuurlijk geen houden aan."

Een van de vrijwilligers stond bovenaan, op zo’n zeven meter hoogte, en viel ook naar beneden. Ze kwam op haar schouder terecht, maar kwam met de schrik vrij.

Een jongetje van een jaar of zes lag op de grond en gaf geen teken van leven Michael Schimmel, ooggetuige

Het springkasteel stond voor de snackbar van Michael Schimmel. "Ik kwam op het lawaai afgelopen en zag dat het goed mis was. Een jongetje van een jaar of zes lag op de grond en gaf geen teken van leven. Gelukkig waren de twee vrijwilligers van de EHBO er snel bij. Ze trommelden een huisarts uit de buurt op en binnen een mum van tijd kwamen ook verschillende ambulances toe."

Springkasteel ontploft

Begin juli kwam in de Britse kustplaats Great Yarmouth (Norfolk) nog een kind om het leven door een ongeval met een springkasteel. Het meisje was aan het spelen op het springkasteel toen dat plots ontplofte. Ze werd meters de lucht in geslingerd, kwam met een harde klap neer en overleed aan haar verwondingen.