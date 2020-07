Vijf kinderen komen om bij verkeersongeval in zuiden van Frankrijk Kees Graafland RL

21 juli 2020

00u25

Bron: AD.nl, Belga, Le Dauphiné Liberé 0 In het zuiden van Frankrijk zijn maandagavond vijf kinderen omgekomen bij een verkeersongeval op de A7, ten zuiden van Lyon. Vier andere mensen uit hetzelfde voertuig raakten gewond. Dat melden de lokale autoriteiten.

Volgens lokale media vond het ongeval maandagavond plaats rond 19.30 uur, op de snelweg tussen Valence en Lyon, nabij Albon. De vier gewonden zijn drie volwassenen en een tiener. Alle inzittenden van het voertuig zouden tot hetzelfde gezin behoren, volgens nieuwszender BFMTV een samengesteld gezin dat woont in Lyon.

De omgekomen kinderen hadden volgens regionaal dagblad Le Dauphiné leeftijden tussen de 3 en 14 jaar. Het gaat om drie meisjes en twee jongens.

Waarschijnlijk was het gezin op de terugweg van vakantie toen de wagen van de vangrail raakte, over de kop vloog en vlam vatte op de vluchtstrook. Dat stelt de prefect van de regio.

Le Dauphiné meldt dan weer dat de auto, een grote Renault, waarschijnlijk een remprobleem had. Het vuur zou zijn begonnen terwijl het voertuig nog in beweging was. De auto zou de vangrail hebben geraakt en daarna over de kop zijn gevlogen.

De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.



Reactie Franse premier

Premier Jean Castex betuigde zijn medeleven via Twitter. “Mijn gedachten zijn bij de families en familieleden van de slachtoffers van het ongeval op de A7.” De ministers van Binnenlandse Zaken en die van Transport, Gérald Darmanin en Jean-Baptiste Djebbari, zouden op weg zijn naar de plek van het drama.

Ook Darmanin liet via Twitter van zich horen: “Sterke emotie na het vreselijke ongeval op de A7, in de Drôme. Mijn eerste gedachten gaan uit naar de families van de slachtoffers en de gewonden. Dank aan de gemobiliseerde reddingskrachten. Met @Djebbari_JB gaan we meteen ter plaatse”.

