Vijf kandidaten om Jeremy Corbyn op te volgen aan het hoofd van Labour HR

13 januari 2020

16u42

Bron: Belga 0 Buitenland De Britse oppositiepartij Labour heeft vijf kandidaten in de rangen om Jeremy Corbyn op te volgen aan het hoofd van de partij. Hij stapt op nadat zijn partij in december een verpletterende verkiezingsnederlaag leed, de vierde nederlaag op rij al.

Het gaat om brexit-schaduwminister Keir Starmer (57), specialiste sociaal beleid Jess Phillips (38), energiespecialiste Lisa Nandy (40) en schaduwminister voor bedrijven Rebbeca Long-Bailey 40). Schaduw-buitenlandsminister Emily Thornberry (59) raakte net voor de deadline nog aan de nodige steun van 22 Labour-mandatarissen, schaduwminister voor Economie Clive Lewis (48) was kandidaat, maar trok zich maandag terug.

De vijf kandidaten stoten nu door naar de volgende ronde in de voorzittersverkiezingen, maar dit was nog maar een eerste stap. Om in de finale ronde te geraken hebben de kandidaten voor 14 februari de steun nodig van 33 mandatarissen en vijf procent van de lokale Labour-afdelingen.

Dan is het de beurt aan de leden van de partij: zij kunnen tussen 21 februari en 2 april hun stem uitbrengen. De nieuwe Labourleider moet op 4 april bekend zijn.