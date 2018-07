Vijf jongeren slaan Nederlander (34) dood op Mallorca mvdb

13 juli 2018

11u54

Bron: ANP 0 Een 34-jarige Nederlandse toerist is overleden nadat hij door een groep van vijf jongeren ten oosten van Palma de Mallorca in elkaar was geslagen. De Spaanse politie onderzoekt het incident als een moordzaak en is op zoek naar de daders, meldden Spaanse media.

De vakantieganger werd vanchtend rond 05.00 uur niet ver van een benzinepomp in het plaatsje Son Ferriol ten noorden van de luchthaven van de stad aangevallen. Hij werd bewusteloos geslagen. Hulpverleners brachten het slachtoffer in kritieke toestand naar het Academisch Ziekenhuis Son Espases waar hij bezweek. De Spaanse politie beschouwt het incident als een moordzaak. De daders worden momenteel nog gezocht.



Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is de zaak aan het uitzoeken, zegt een woordvoerster.

