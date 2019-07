Vijf jonge tieners verdacht van zware zedenfeiten HAA

06 juli 2019

16u12

Bron: DPA 0 Duitsland De politie in de Duitse stad Mülheim is een onderzoek gestart naar zware zedenfeiten, waarbij vijf jonge tieners verdacht zouden zijn. Het slachtoffer is een jonge vrouw.

De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie van de stad in het Roergebied. Inwoners van het historische stadscentrum zouden gealarmeerd zijn toen ze de hond van het slachtoffer hoorden blaffen. De vrouw werd met twee mannelijke individuen aangetroffen in een stukje groengebied achter haar tuin. De twee sloegen op de vlucht.



De politie zette verschillende patrouilles in, die een groep tieners en kinderen opmerkten. De politie zegt de groep van drie 14-jarigen en twee 12-jarigen van Bulgaarse nationaliteit te onderzoeken. Zij staan te boek als de hoofdverdachten. Verdere details over de feiten gaf de politie niet.