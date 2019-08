Vijf jonge kinderen omgekomen bij felle brand in kinderdagverblijf in Pennsylvania HAA KVDS

12 augustus 2019

06u15

Bron: ANP, ABC News, Erie News Now, Belga 3 Een brand in een kinderdagverblijf in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft zondag het leven gekost aan vijf kinderen. De slachtoffers zijn tussen 8 maanden en 7 jaar, meldt de brandweer. Vier van hen zijn broers en zusjes die in het kinderdagverblijf overnachtten omdat hun ouders moesten werken. Dat melden diverse Amerikaanse media.

De brand ontstond om 1.15 uur lokale tijd in een huis in de stad Erie. De eigenaar van de woning en de uitbaatster van de crèche werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De toestand van die laatste vrouw is stabiel.

Rook

Een omwonende deed naar verluidt een poging het brandende gebouw binnen te gaan, maar werd teruggedreven door de rook. Hij raakte gewond. Brandweerlieden haalden uiteindelijk zeven mensen uit de woning, onder wie verscheidene jonge kinderen. Hulpverleners probeerden ter plaatse om slachtoffers te reanimeren, maar voor vijf jonge kinderen kon geen hulp meer baten. Twee andere kinderen, van 12 en 17 jaar, konden volgens getuigen tijdig aan de vlammen ontsnappen door van het dak van de eerste verdieping naar beneden te springen.





De brandweer kan nog niets zeggen over de oorzaak van de brand. Kwaad opzet wordt op dit moment niet uitgesloten, meldt de lokale nieuwssite Erie News Now.