Vijf jaar geleden werd hartverscheurende foto van 3-jarige Aylan gemaakt, het gezicht van de vluchtelingencrisis AW

02 september 2020

10u38 0 Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de hartverscheurende foto van het aangespoelde lichaampje van de 3-jarige Aylan Kurdi opdook. Aylan en zijn gezin probeerden in 2015 vanuit Syrië naar het Griekse eiland Kos te vluchten, maar zou in plaats daarvan het gezicht worden van de vluchtelingencrisis in Europa.

Aylan was met zijn gezin op weg naar Canada omdat hun eigen land Syrië al jaren gebukt ging onder de afgrijselijke oorlog. Mama Rehan en zoontjes Galip (5) en Aylan (3) overleefden de vluchtpoging naar een menswaardig leven niet. Alleen papa Abdullah haalde de oversteek.

“Napalm Girl’

Het pakkende beeld van Aylan op het Turkse strand werd al snel geassocieerd met Kim Phuc, het zogenaamde ‘Napalmmeisje’ vastgelegd op beeld door fotograaf Nick Ut. Phuc was op 8 juni 1972 op de vlucht voor een Amerikaanse luchtaanval tijdens de Vietnamoorlog. Ze was naakt en huilde. Haar lichaam verbrand door napalm. Sinds de New York Times de volgende dag al de foto op haar frontpagina gaf, is het beeld iconisch geworden. Nick Ut won met ‘Napalm Girl’ in 1973 de Pulitzer-prijs en de World Press Photo en werd wereldberoemd. De impact op de maatschappij en op de politiek was zo groot dat de foto volgens de Vietnamese president Truong Tan Sang heeft bijgedragen tot het einde van de Vietnamoorlog.

Al ging er veel aandacht naar de foto van Aylan en volgde er immens veel verbijstering, het 3-jarig jongetje heeft helaas niet voor een einde van het conflict in Syrië kunnen zorgen.