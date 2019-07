Vijf jaar cel voor Belgische Tunesiër Farouk Ben Abbes voor activiteit jihadistische site KVE

03 juli 2019

16u23

Bron: Belga 0 De Belgische Tunesiër Farouk Ben Abbesis is in beroep veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee met uitstel, voor zijn activiteiten eind de jaren 2000 op de toonaangevende Franstalige jihadistische site Ansar al-Haqq.

De 33-jarige was niet aanwezig bij de uitspraak van het arrest. Het hof van beroep in Parijs legde hem ook een verbod op het betreden van het Franse grondgebied voor tien jaar op, maar vaardigde geen arrestatiebevel uit.

In eerste aanleg had de man vorig jaar vier jaar effectief gekregen en een levenslang verbod om op Frans grondgebied te zijn. Zowel hij en zijn medebeschuldigden als het parket gingen in beroep.