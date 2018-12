Vijf jaar cel gevorderd voor Jawad Bendaoud die terroristen van aanslagen Parijs logies verschafte

13 december 2018

Bron: Belga

Op het proces in beroep tegen Jawad Bendaoud, de man die ervan wordt beschuldigd naar aanleiding van de aanslagen van Parijs van 13 november 2015 jihadisten onderdak te hebben verschaft, is vandaag in Parijs vijf jaar cel gevorderd.