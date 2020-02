Vijf Italiaanse hikers gered in Alaska na bezoek aan wereldberoemde bus uit ‘Into The Wild’ IB

26 februari 2020

00u32

Bron: Time, CNN 0 Vijf Italiaanse hikers zijn in Alaska gered van de Stampede Trail, nadat ze een bezoek gebracht hadden aan de verlaten bus die beroemd gemaakt is door het boek en de film ‘Into The Wild’. Het is niet de eerste keer dat hikers die de bus willen bereiken in de problemen komen in de Alaskaanse wildernis.

Een Italiaanse hiker die aan frostbite (bevriezing, red.) leed, werd samen met vier andere wandelaars van de trail afgehaald nadat ze een noodoproep hadden laten uitgaan. De gewonde man werd door de opgeroepen Alaska State Troopers naar het ziekenhuis van Fairbanks overgebracht, de andere wandelaars – die slechts lichte verwondingen hadden - werden door vrienden in het naburige stadje Healy opgevangen. Dat meldt Tim DeSpain, de woordvoerder van de Alaska State Troopers.

De Italianen hadden de verlaten ‘Magic Bus’ bezocht waar begin jaren negentig de Amerikaanse reiziger en idealist Chris McCandles dood werd teruggevonden. McCandles bracht in 1992 een zomer in de Alaskaanse wildernis door en gebruikte daarbij een tientallen jaren geleden achtergelaten stadsbus als uitvalsbasis. Toen hij naar de bewoonde wereld wilde terugkeren, bleek de Teklanika-rivier echter te sterk gestegen te zijn om nog over te steken, waardoor hij vast kwam te zitten. McCandles stierf uiteindelijk door verhongering en werd pas maanden later gevonden.

Elk jaar proberen mensen van over de hele wereld de bus waar McCandles werd gevonden te bereiken, maar dat is niet zonder gevaar. Zo lieten al meerdere wandelaars het leven bij hun poging het voertuig te bereiken. In juli vorig jaar kwam nog een pasgetrouwde vrouw uit Wit-Rusland om het leven toen ze door de Teklanika-rivier werd meegesleurd toen ze met haar echtgenoot de bus wilde bereiken. In 2013 werden nog drie Duitse wandelaars die de bus probeerden te bereiken gered nadat de rivier die ze overstaken onbegaanbaar was geworden door hoog, snel stromend water.

Voetbrug

Nabestaanden van op de route overleden hikers zijn bezig met een haalbaarheidsstudie om een voetbrug over de Teklanika-rivier te laten aanleggen, maar de vraag is of het überhaupt wel een goed idee is om de afgelegen plek toegankelijker te maken. “Een loopbrug kan mensen een vals gevoel van veiligheid geven. Het kan ertoe leiden dat meer mensen proberen de bus te bereiken, en dat kan leiden tot meer reddingen”, zegt burgemeester Clay Walker van het naburige Denali Borough, op wiens grondgebied de brug zou komen te liggen.