Vijf ingenieurs gearresteerd die “rechtstreeks betrokken" zouden zijn bij dambreuk in Brazilië AW

29 januari 2019

14u21

Bron: Belga 0 In het kader van het onderzoek naar de dambreuk in het Braziliaanse Brumadinho zijn vijf ingenieurs in preventieve hechtenis genomen. Twee van hen werken voor een Duits bedrijf.

Het parket van de zuidoostelijkste deelstaat Minas Gerais, waar de dambreuk in de ijzerertsmijn Corrego do Feijaro heeft plaatsgevonden, heeft gezegd een operatie te hebben gelanceerd om de "strafrechtelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf Vale te evalueren".



Rechtstreeks betrokken

De vijf ingenieurs zijn in de loop van de ochtend gearresteerd, twee in Sao Paulo, de drie andere in Belo Horizonte, hoofdstad van Minas Gerais. Volgens het parket zijn die drie werknemers van het mijnbouwconcern Vale en zijn ze "rechtstreeks betrokken" in het verlenen van "licenties" om de mijn uit te baten. De twee andere werken voor het Duitse keuringsbedrijf TÜV SÜD. Dat bedrijf vaardigde in september een certificaat uit dat beweerde dat de dam stabiel was.

Preventief in hechtenis

De preventieve hechtenis duurt tot dertig dagen. Het parket zal naar eigen zeggen alle vijf verhoren en heeft doorzoekingsbevelen uitgevaardigd.

De balans van de tragedie is ondertussen opgelopen tot minstens 65 doden en 279 vermisten.