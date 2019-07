Vijf gewonden bij stierenrennen in Pamplona tvc

13 juli 2019

13u04

Bron: Belga 6 In de Spaanse stad Pamplona zijn vandaag vijf mensen gewond geraakt toen ze deelnamen aan de jaarlijkse stierenrennen. Dat melden lokale media.

Het vijftal kreeg medische verzorging voor de opgelopen blauwe plekken en hersenschuddingen. Niemand is er erg aan toe. Eerder deze week vielen ook al verschillende gewonden. Het San Fermin-festival duurt nog tot en met zondag.

Bij het jaarlijkse stierenrenfestival in Pamplona vallen wel vaker gewonden. De laatste keer dat er een dode viel, was in 2009.

