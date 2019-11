Vijf gewonden bij mesaanval in Hongkong NLA

03 november 2019

13u54

Bron: Belga, BBC 0 Bij een mesaanval in een winkelcentrum in Hongkong zijn vandaag vijf mensen gewond geraakt. De dader kon opgepakt worden.

De aanval vond plaats in het CityPlaza-winkelcentrum in het Tai Koodistrict, waar demonstranten van de pro-democratiebeweging verzamelden. De aanvaller haalde volgens camerabeelden een mes boven na een geanimeerde discussie met enkele betogers. Eén van de slachtoffers zou ook een stuk van zijn oor kwijt zijn. Hij zou zijn gebeten door de aanvaller.

Omstaanders gingen daarop de man te lijf en hielden hem in bedwang tot de politie ter plaatse was. Hij is nog niet geïdentificeerd, maar zou volgens de televisiezender RTHK mandarijn hebben gesproken en dus waarschijnlijk van het Chinese vasteland afkomstig zijn.

Vandaag vonden in Hongkong opnieuw verschillende demonstraties plaats voor meer democratie. Gisteren werd een grootschalig protest nog de kop ingedrukt met traangas en het waterkanon.