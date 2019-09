Vijf gewonden bij aanslag in Zuid-Turkse Adana KVE

25 september 2019

11u29

Bron: Belga 0 Bij een aanslag op de politie in de Zuid-Turkse provincie Adana vandaag zijn zeker vijf personen lichtgewond geraakt. De bom was gericht tegen een rijdende dienstwagen van de speciale eenheden van de politie, zegt het parket van Adana. Een van de gewonden is een politieagent.

De verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) pleegt geregeld aanslagen tegen de veiligheidsdiensten in Turkije. Het Turkse leger voert momenteel een offensief tegen de PKK in het zuidoosten van Turkije en het noorden van Irak, waar de organisatie haar hoofdkwartier heeft.

Maandag kwamen twee Turkse soldaten om bij een aanslag in het noorden van Irak. De autoriteiten stelden de PKK verantwoordelijk. De organisatie staat in Turkije en de VS, maar ook in Europa, op een terreurlijst.