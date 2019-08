Vijf Franse tieners opgepakt voor groepsverkrachting van Noorse toeriste (20) in Benidorm KVDS

08 augustus 2019

14u47

Bron: El Periódico, AFP, Belga, 7sur7 0 De Spaanse politie heeft in Benidorm vijf Franse tieners opgepakt die samen een Noorse toeriste zouden hebben verkracht. De vijf zouden via sociale media contact gezocht hebben met de jonge vrouw en haar uitgenodigd hebben in hun vakantieverblijf. Daar trok ze dinsdagavond samen met een vriendin naartoe. Toen die laatste later die avond om een nog onbekende reden vertrok en de jonge vrouw alleen achterbleef bij de jongens, sloegen ze toe.

De vijf zouden zich volgens het slachtoffer samen aan haar vergrepen hebben.

Na de feiten vluchtte de jonge vrouw naar een ziekenhuis in de nabijgelegen gemeente L’Alfàs del Pi, een plaats die populair is bij Noren. Het personeel daar verwittigde op zijn beurt de politie.





De vrouw en haar vriendin slaagden erin om voldoende info te geven zodat de politie de vijf kon identificeren, onder meer dankzij hun profielen op sociale media. Het bleken jongens van 18 en 19 jaar te zijn uit Frankrijk, die woensdag terug zouden keren naar huis. Ze werden woensdagochtend in alle vroegte opgepakt, volgens de Guardia Civil. (lees hieronder verder)

De Spaanse politie kreeg daarbij de hulp van een Franse collega, die tijdelijk in Benidorm gelegerd is in het kader van een speciale zomersamenwerking. Tijdens de zomer gaan agenten uit andere landen mee op patrouille in gebieden waar veel toeristen komen.

Het is niet duidelijk of de vriendin van de aangerande vrouw vrijwillig vertrok of kon ontsnappen. Het onderzoek moet ook duidelijk maken of alle vijf de verdachten hetzelfde aandeel hadden in de verkrachting. Ze zouden donderdag een eerste keer voor de rechter moeten verschijnen.

Taxi

Zelf ontkennen de vijf tieners dat ze de jonge vrouw verkracht hebben. Ze verklaarden volgens hun advocaten dat ze haar geholpen zouden hebben om zich aan te kleden toen ze wilde vertrekken en dat ze haar zelfs een taxi belden om haar naar huis te brengen.