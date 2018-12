Vijf en zes jaar cel voor neonazistische ouders van 'baby Hitler' ADN

18 december 2018

22u20

Bron: ANP 0 Een Brits koppel dat zijn kind naar Adolf Hitler had vernoemd, moet in Groot-Brittannië jarenlang de gevangenis in. De rechtbank in Birmingham oordeelde dat Adam Thomas (22) en Claudia Patatas (38) lid waren van de verboden neonazistische groep National Action. Dat meldt de BBC.

De man had ook informatie over het maken van bommen in zijn bezit. Toen agenten een inval deden in het huis van het duo, troffen ze verder messen en kruisbogen aan. Ook lagen er kussens met hakenkruizen in de woning.

Thomas en Patatas hadden hun kind uit bewondering voor de Duitse dictator ‘Adolf’ als tweede naam gegeven. De rechter rekende het stel ook aan dat ze met hun kind poseerden op “verontrustende foto’s’” Zo liet Thomas zich met zijn kind fotograferen terwijl hij het beruchte witte pak van de Ku Klux Klan droeg.



De vrouw is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, haar partner kreeg 6,5 jaar cel. Het stel reageerde geëmotioneerd op de uitspraak. Ze hielden elkaars hand vast en huilden. Thomas werkte voorheen als beveiliger, zijn partner als huwelijksfotograaf. De rechter veroordeelde ook meerdere andere leden van de groep tot jarenlange gevangenisstraffen.