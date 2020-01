Vijf Duitse baby’s vergiftigd met morfine: verpleegster in de cel HAA

30 januari 2020

15u21

Bron: AFP, CNN, DPA 0 Een verpleegster in het Duitse Ulm zit in de cel op verdenking van poging tot doodslag op vijf baby’s. De vrouw zou de kinderen in december tijdens haar shift zonder medische noodzaak morfine hebben gegeven. Ze ontkent de beschuldigingen. Alle borelingen werden gered.

De vijf slachtoffertjes, tussen een dag en vijf weken oud, waren allemaal prematuur geboren en verbleven in het universitair ziekenhuis van Ulm, in het zuiden van Duitsland. In de ochtend van 20 december 2019 kregen ze plots vrijwel gelijktijdig levensbedreigende ademhalingsproblemen. Door snel ingrijpen van medisch personeel werden alle kinderen gered. Uit onderzoek bleek dat de zuigelingen een verdovingsmiddel toegediend kregen.

De verpleegster die gisteren in hechtenis is genomen, was die ochtend aan het werk in het ziekenhuis. In het kluisje van de vrouw werd een spuit gevonden met daarin moedermelk en sporen van morfine, bevestigt het parket in de stad Ulm (Baden-Württemberg). De verpleegster is aangeklaagd voor poging tot doodslag en het veroorzaken van ernstig fysiek letsel. Zelf ontkent ze de aantijgingen, aldus de parketwoordvoerder.

De Duitse politie heeft 35 rechercheurs en agenten op de zaak gezet. De directie van University Hospital Ulm heeft haar verontschuldigingen aangeboden bij de ouders van de vergiftigde kinderen. "Het spijt ons zeer dat dit heeft kunnen gebeuren”, aldus het bestuur van de universitaire kliniek. De baby’s houden aan het incident volgens de artsen geen blijvende schade over.